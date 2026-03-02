Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. «Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann», sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen «neuen und gigantischen Wahlsieg» vorzubereiten.