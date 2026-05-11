Die Aktie kletterte zum Handelsauftakt zunächst um fast drei Prozent, konnte die Gewinne jedoch nicht halten. Am späten Vormittag lag das Papier mehr als vier Prozent im Minus und gehörte damit zu den schwächsten Werten im MDax . Damit folgte TKMS den anderen Rüstungstiteln, die sich nach dem kurzen Zwischenhoch am Morgen wieder allgemein schwach entwickelten. Trotz Kursverlusten in den vergangenen Monaten kommt die TKMS-Aktie im laufenden Jahr noch auf ein Plus von knapp 15 Prozent.