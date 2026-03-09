Wie das Unternehmen aus Lübeck bereits mitteilt hatte, erwartete es einen Nettoemissionserlös von rund 40 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien. Damit sollen den Angaben nach die Bilanz gestärkt, das Wachstum angekurbelt und kleinere Zukäufe getätigt werden, wie es hiess. Insgesamt seien rund 3,02 Millionen Aktien platziert worden. Eigner ist die Possehl-Gruppe, die nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft halten will./xil/DP/nas/mis