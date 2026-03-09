Damit sollen den Angaben nach die Bilanz gestärkt, das Wachstum angekurbelt und kleinere Zukäufe getätigt werden, wie es hiess. Insgesamt seien rund 3,02 Millionen Aktien platziert worden. Eigner ist die Possehl-Gruppe, die nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft halten will.
Gabler ist eigenen Angaben zufolge ein führender Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, etwa zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur, tätig. Den Grossteil seines Nettoumsatzes erzielt Gabler mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.
Angebotspreis von 44 Euro
Vom 27. Februar bis zum 4. März konnten Privatanleger Kaufaufträge für die Aktie erteilen, hiess es vom Unternehmen. Die Preisspanne sei auf 37 bis 47 Euro pro Aktie festgelegt worden. Anschliessend war der Angebotspreis auf 44 Euro festgelegt worden./xil/DP/nas
(AWP)