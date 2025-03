Den Auftrag an Gattiker machte das Onlineportal 20min.ch am Donnerstagmorgen publik. Der Beschaffungsplattform simap.ch war zu entnehmen, dass Gattiker am 21. Februar 2025 den Zuschlag für das Beratungsmandat erhalten habe. Dagegen könne innert 20 Tagen eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden, war der Beschaffungsplattform weiter zu entnehmen.