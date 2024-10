Die Luxusmodebranche leidet schon länger unter einer schwachen Nachfrage. Insbesondere in Asien gestalten sich die Geschäfte für die Konzerne momentan schwierig, weil dort viele Wohlhabende die Wirtschaftsflaute in der Volksrepublik China zu spüren bekommen. Und auch in anderen Regionen hat sich der Nachfrage-Boom aus der Zeit nach der Corona-Pandemie mittlerweile abgekühlt. Vor allem Gucci stand im ersten Halbjahr unter Druck./mis/he