Die Aktien des Reisedetailhändlers Avolta werden von Übernahmegerüchten beflügelt. Am Mittwochvormittag notieren die Papiere zwar nur leicht im Plus, am Vortag hatte jedoch ein Medienbericht über eine mögliche Übernahme durch CVC Capital Partners einen Kurssprung ausgelöst. Analysten zeigen sich skeptisch bezüglich der Durchsetzbarkeit und den strategischen Nutzen eines solchen Deals.