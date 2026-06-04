Die Aktien des Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BC) geben am Donnerstag im frühen Geschäfts massiv nach. Mit den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen die Erwartungen knapp erfüllt und mit dem operativen Gewinn gar übertroffen. Dafür hat der Auftragseingang den AWP-Konsens um über 16 Prozent verfehlt. Kritisiert wird in Marktkreisen zudem die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele nach hinten oder auch das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2026/27.