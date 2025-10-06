Die Aktien von Zulieferern der Halbleiterindustrie wie dem Vakuumventilhersteller VAT legen um 14,10 Uhr um 3,1 Prozent zu auf 362,50 Franken. Die Titel des Röntgen- und Hochfrequenzspezialisten Comet rücken um 3,5 Prozent vor auf 214,40 Franken. Und auch die Anteile des Messtechniker Inficon gewinnen 2,0 Prozent auf 102,80 Franken.
Der Halbleiterkonzern AMD hat laut eigenen Angaben mit OpenAI einen Vertrag zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufliessen. Der Vertrag berge zudem die Option, dass Open AI bis zu 160 Millionen AMD-Aktien bei Erreichen bestimmter «Meilensteine» erwirbt.
«Der Hype geht weiter und dürfte noch einige Zeit anhalten», meinte ein Händler. Dies veranlasse die Anleger zu Käufen. «Es will ja niemand etwas verpassen.»
pre/uh
(AWP)