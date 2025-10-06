Der Halbleiterkonzern AMD hat laut eigenen Angaben mit OpenAI einen Vertrag zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufliessen. Der Vertrag berge zudem die Option, dass Open AI bis zu 160 Millionen AMD-Aktien bei Erreichen bestimmter «Meilensteine» erwirbt.