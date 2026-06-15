Viel ist über das Rahmenabkommen allerdings noch nicht bekannt - der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Während die Europäer ihre Hilfe in der Strasse von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine grössten Hürden noch vor sich hat.
An den Finanzmärkten dürfte die Nachricht dennoch für Feierlaune sorgen. Während in Asien die wichtigsten Indizes bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagieren, werden auch hierzulande und in Europa Kursgewinne zum Handelsstart erwartet. Der Broker IG indiziert für den SMI und den deutschen Dax Auftaktgewinne von etwas mehr als einem Prozent.
Aber auch bei anderen Asset-Klassen wie Gold und Silber oder dem Bitcoin sind deutliche Preis- und Kursgewinne auszumachen. Die bekannte Kryptowährung etwa notiert knapp unter 66'000 US-Dollar. Derweil hat der US-Dollar sowohl gegenüber dem Franken als auch dem Euro etwas nachgegeben.
Die Aussicht auf eine Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Strasse von Hormus am Freitag setzt derweil die Ölpreise deutlich unter Druck. So verliert etwa der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Rohöl der Nordseesorte Brent annähernd 5 Prozent.
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(AWP)