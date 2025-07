Die Julius Bär-Aktien zeigen sich am Dienstag nach einem volatilen Start in den Handelstag deutlich schwächer. Die Zürcher Privatbank hat mit ihrem am Morgen vorgelegten Halbjahresergebnis zwar mit guten Neugeldzuflüssen positiv überrascht. Dagegen zeigten sich die Experten vom Geschäftsertrag und der Entwicklung der Bruttomarge enttäuscht.