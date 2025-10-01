Analysten äussern sich in ihren ersten Kommentaren zuversichtlich. So schreibt der zuständige Bernstein-Analyst etwa, dass Medicaid ein Kanal sei, in dem Medikamentenpreise bereits hart verhandelt würden und niedriger seien als in anderen Kanälen wie z.B. Medicare (Medikamentenversorgung für Amerikaner über 65) und kommerziellen Kanälen (d. h. die Gesundheitsversorgung über private Versicherungsgesellschaften). «Daher dürfte die Auswirkung dieser jüngsten Initiative Trumps auf die EU-Pharmaunternehmen unserer Ansicht nach eher begrenzt sein.»