Als Erklärung dafür werden im Markt zwei unterschiedliche Interpretationen genannt. So seien vor allem am Morgen konjunktursensitive Titel und Finanzwerte stark gesucht gewesen, während die defensiven Titel gemieden worden seien. Andere Marktteilnehmer interpretierten die grossen Abgaben bei den Schwergewichten eher mit Absicherungstransaktionen über die Index-Futures. Dabei ginge es also in erster Linie um Absicherungen aufgrund der Unsicherheiten in Sachen Iran-Krieg. In Bezug auf Nestlé hiess es allerdings auch, dass andere Schweizer Nahrungsmittel-Titel wie Lindt&Sprüngli (PS -2,0 Prozent) oder Barry Callebaut (-4,2 Prozent) bzw. Branchentitel aus dem Ausland stärker unter Druck seien.