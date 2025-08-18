Um 10.10 Uhr büssen die Papiere von U-Blox 3,2 Prozent auf 134,20 Franken ein. Sie verlieren damit wieder einen Teil der Gewinne vom Freitag, als sie nach der bestätigten Übernahmeabsichten von Advent International um fast ein Viertel (+24,4 Prozent) in die Höhe geschossen waren. Damit bewegen sie sich ziemlich genau auf der Höhe des Angebots von Advent, welches gemäss Mitteilung von Sonntagnacht bei 135,00 Franken pro Aktie liegt.