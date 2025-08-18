Um 10.10 Uhr büssen die Papiere von U-Blox 3,2 Prozent auf 134,20 Franken ein. Sie verlieren damit wieder einen Teil der Gewinne vom Freitag, als sie nach der bestätigten Übernahmeabsichten von Advent International um fast ein Viertel (+24,4 Prozent) in die Höhe geschossen waren. Damit bewegen sie sich ziemlich genau auf der Höhe des Angebots von Advent, welches gemäss Mitteilung von Sonntagnacht bei 135,00 Franken pro Aktie liegt.
Analysten teilen mehrheitlich die Einschätzungen des Marktes. So geht etwa der zuständige ZBK-Analyst von einer «erfolgreichen Übernahme» aus, insbesondere da der grösste Aktionär SEO seine rund 9 Prozent andienen will. Auch hat der Verwaltungsrat den Deal zur Annahme empfohlen. Die Einschätzung der ZKB teilt auch der Analyst von Kepler Cheuvreux, der ebenfalls ein Zustandekommen des Deals erwartet.
Eine kleine Hintertür lässt dagegen Vontobel offen. Das Angebot von Advent bewerte U-Blox eher etwas tief, falls das Unternehmen seine eigenen mittelfristigen Ziele erreiche, daher könne ein Gegenangebot «nicht ausgeschlossen werden». Dies, obwohl das Angebot einen signifikanten Bewertungsaufschlag beinhalte, wie der zuständige Analyst festhält. Er passt aber trotzdem sein Preisziel auf nun 135 Franken an.
cg/uh
(AWP)