Tessin besonders betroffen

Unterschiede zeigt die jüngste Erhebung von Mediapulse zwischen den Sprachregionen auf: Während der Verlust an Nettoreichweite der SRF-Radios im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 7,7 Prozentpunkte betrug, lag das Minus in der Westschweiz bei RTS bei 8,0 Prozentpunkten und in der italienischen Schweiz bei RSI sogar bei 14,1 Prozentpunkten.