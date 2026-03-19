Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Nach Angriffen auf Energieanlagen im Nahen Osten ist der Dax am Donnerstag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Der ‌deutsche Leitindex ⁠verlor bis zu 1,9 Prozent auf 23.054 Punkte. Der Preis für das ⁠Nordseeöl Brent schnellte nach oben und lag mit 115,10 Dollar je Fass gut sieben ‌Prozent fester. Der Irankrieg habe eine neue Eskalationsstufe ‌erreicht, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Jeder ​Angriff auf kritische Energieinfrastruktur nimmt dem Markt die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu alten Produktionsniveaus, sollte der Krieg einmal enden.»