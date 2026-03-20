Nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Vorabend weitere Angriffe auf die Energie-Infrastruktur im Iran ausgeschlossen hatte, war in Europa zunächst etwas Entspannung an den Märkten zu verspüren. Diese hielt jedoch nicht lange an und gegen Mittag drehten die Märkte schon wieder leicht ins Minus, um bis zur Eröffnung in den USA erneut klar anzusteigen.