Mehrfamilienhäuser wurden dabei im Vorjahresvergleich in allen Regionen der Schweiz tiefer bewertet, am stärksten war der Rückgang in den Regionen Zürich, Genfersee und Basel. Bei den Büroimmobilien sanken die Preise ebenfalls in der Genferseeregion, der Ost- und Südschweiz besonders stark. Kaum Veränderung gab es in Zürich.