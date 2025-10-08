Wegen einer trägen Nachfrage und Unsicherheiten mit Blick auf Europas Industrielandschaft stoppt der Kupfer- und Metallkonzern Aurubis seine Investitionen in das Batterierecycling. Der europäische Markt für sogenannte Schwarzmasse befinde sich noch in einer frühen Phase und die Prognosen für ein rasantes Wachstum seien gesenkt worden, hiess es am Mittwoch vom Unternehmen auf einem Kapitalmarkttag in London. Zudem sei die künftige industrielle Struktur Europas ungewiss. Daher werde fortan im Batterierecycling ein Geschäftsmodell mit geringem Vermögenseinsatz (Asset Light) verfolgt, wenngleich Erfolge bei Verarbeitung von Schwarzmasse erzielt worden seien.