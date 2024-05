Zum Verantwortungsbereich der früheren Deutsche-Bank-Managers Leithner im Deutsche-Börse-Vorstand gehört unter anderem das Segment, in dem die jüngste Milliardenübernahme angesiedelt ist: der dänische Softwareanbieter Simcorp. Auch dank dieser Übernahme will der Vorstand in diesem Jahr das Rekordergebnis von 2023 übertreffen./ben/DP/men