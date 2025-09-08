Immerhin: Im letzten Jahr war die Entwicklung nicht mehr so eindeutig. Der Maschinenbau konnte den Umsatz um 0,7 Prozent steigern, während der sekundäre Sektor um 1,2 Prozent schrumpfte. Bei der Beschäftigung setzte sich jedoch der negative Trend laut den Angaben fort - mit einem satten Rückgang von 3,5 Prozent im Maschinenbau gegenüber einem moderaten Minus von 0,4 Prozent im gesamten sekundären Sektor.