Der Maschinenbauer Krones hat im vergangenen Jahr Umsatz und Profitabilität verbessert. Dabei profitierte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen von robusten Zuwächsen im Schlussquartal. Der Umsatz stieg 2025 vorläufigen Zahlen zufolge um sieben Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,2 Prozent auf 602,3 Millionen Euro zu. Damit lagen die Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen.