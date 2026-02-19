Für das neue Geschäftsjahr erwartet Krones weiteres Wachstum. Der Umsatz soll um drei bis fünf Prozent zulegen - allerdings auf währungsbereinigter Basis. Die Ebitda-Marge soll sich auf 10,7 bis 11,1 Prozent verbessern, nach 10,6 Prozent 2025. Per Ende Dezember kann Krones dabei auf ein Auftragspolster von knapp 4,2 Milliarden Euro blicken, was etwas weniger ist als im Jahr zuvor. Der Auftragsbestand gewährleistet dabei den Angaben zufolge die Auslastung der Produktionskapazitäten im Anlagen- und Projektgeschäft bis «weit in das dritte Quartal 2026»./nas//mis