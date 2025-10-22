Die Unternehmerin gab sich zuversichtlich, dass die Talsohle durchschritten ist. «Es gibt vorsichtige Anzeichen der Verbesserung. So ist unser Auftragseingang seit mehreren Monaten nicht mehr gefallen und stabilisiert sich auf einem fraglos noch zu niedrigen Niveau», sagte sie. Daher war sie für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig optimistisch: «Insgesamt steht zu erwarten, dass viele Kunden ihren Maschinenpark nach einer langen Periode erneuern werden».