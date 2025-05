Aufgrund der Konjunkturflaute will der Maschinenbauer Trumpf in den nächsten Monaten rund 1.000 Jobs streichen. Am Stammsitz sollen rund 430 von insgesamt 6.200 Stellen abgebaut werde, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dazu gehören die Trumpf-Standorte in Ditzingen bei Stuttgart, Gerlingen, Leonberg-Höfingen und Hettingen.