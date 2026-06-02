In der Stadt Dnipro wurden bei dem nächtlichen Angriff Behördenangaben zufolge mindestens 4 Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Davon würden 15 aktuell im Krankenhaus behandelt. In der östlichen Stadt Charkiw wurden dem Bürgermeister zufolge mindestens zehn Menschen verletzt. Russland griff auch Ziele in der Stadt Saporischschja an. Laut der ukrainischen Luftwaffe setzte Moskau bei den Angriffen auch ballistische Raketen und Marschflugkörper ein.