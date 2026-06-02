Schäden in Charkiw und Saporischschja

In der vom Krieg schwer gezeichneten Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze wurden den Behörden zufolge mindestens zehn Menschen verletzt. Im Gebiet Charkiw wurde laut dem staatlichen Gaskonzern Naftogaz ein «Schlüsselobjekt» des Unternehmens zuerst mit Drohnen und nachfolgend mit Raketen angegriffen. Angaben zu den Schäden machte Naftogaz nicht - der Konzern betonte nur, dass es keine Opfer gegeben habe. Daneben wurde in Charkiw eine Lokomotive von einer Drohne angegriffen. Ein Eisenbahnarbeiter sei verletzt worden, teilte die Bahn mit.