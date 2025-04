Der Stromausfall sorgte Medienberichten zufolge vielerorts für Chaos. In einigen Stadtgebieten funktionierten die Ampeln nicht mehr. Im Waldpark La Marquesa, rund 20 Kilometer südlich der Hauptstadt San Juan, sassen Besucher zeitweilig in einer Seilbahn fest. In der Hauptstadt mussten Nutzer aus einer stehengebliebenen Bahn aussteigen und über die Eisenbahnbrücke laufen.