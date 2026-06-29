Seit Anfang Jahr müssen Telekomanbieter auf Veranlassung des Bundesamts für Kommunikation Festnetznummern bei Verdacht auf betrügerischen Missbrauch als «unbekannt» kennzeichnen oder in eindeutigen Fällen ganz blockieren. Ab 1. Juli gilt dies nun auch für Mobilnummern, die gemäss Angaben des Konsumentenschutzes besonders oft missbraucht würden.