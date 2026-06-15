Ab dem 16. Juni würden die Titel in den Swiss All Share Index und den Investment Index aufgenommen, teilte die SIX am Montag mit. Die Matador-Aktie war bereits an der BX Swiss sowie in Deutschland über Xetra und Frankfurt handelbar. Mit dem Wechsel an die wichtigste Schweizer Börse will das Unternehmen einen breiteren Kreis institutioneller und internationaler Investoren ansprechen. Neue Aktien wurden im Rahmen der Kotierung nicht ausgegeben.