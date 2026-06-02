Der Mangel an Material wird in der deutschen Industrie zu einem grösseren Problem. Jedes sechste Industrieunternehmen (15,9 Prozent) berichtete im Mai von Engpässen bei der Versorgung mit Vorprodukten, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Im April lag dieser Anteil bei 13,8 Prozent. «Die Lieferketten bleiben angespannt», bemerkte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Vor allem Branchen mit hohem Bedarf an öl- und energieintensiven Vorprodukten spüren die Folgen der geopolitischen Spannungen.»