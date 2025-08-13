Die Tochter Just-Evotec Biologics konnte den Angaben zufolge im ersten Halbjahr ihren Umsatz um 16 Prozent steigern. Dies reichte aber nicht, um die Einbussen im grösseren Standbein der Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung auszugleichen. Der Bereich hat laut Evotec mit dem schwachen Marktumfeld zu kämpfen - nachdem in der Pandemie viel Geld in die Wirkstoffsuche geflossen war, ist hier die Investitionsbereitschaft zum Teil noch gedämpft. Negativ komme derzeit für den Bereich hinzu, dass die Umsätze mit Pharmapartnern zeitlich gestaffelt seien. Erholung ist für die Sparte nach Unternehmensangaben ab 2026 zu erwarten.