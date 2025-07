Ziel der Zusammenarbeit sei die gemeinsame Entwicklung leistungsfähiger Antriebslösungen mit integrierter funktionaler Sicherheit, so die Mitteilung. Synapticon verfolge einen «Software-first»-Ansatz und entwickle zukunftsweisende Soft- und Hardware zur Antriebsregelung in Robotik und Maschinenbau. Die Produkte kommen laut den Angaben unter anderem in Roboterarmen, fahrerlosen Transportsystemen und komplexen Industriemaschinen zum Einsatz.