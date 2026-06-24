Zudem hätten Exportkontrollen Chinas für Seltene-Erden-Magnete zeitweise die Produktion erschwert. Auch die US-Zölle belasteten laut dem Unternehmen das Geschäft, wobei Maxon dank des hohen Anteils an Kunden aus der Medizintechnik weniger stark betroffen gewesen sei als andere Schweizer Industrieunternehmen.