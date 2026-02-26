Konkret soll es damit US-Banken untersagt werden, für die MBaer oder in deren Namen Korrespondenzkonten zu eröffnen oder zu führen, schrieb auch die Schweizer Finma in einer eigenen Mitteilung vom Donnerstag. Die vorgeschlagenen Massnahmen des FinCEN befänden sich aktuell in öffentlicher Vernehmlassung.