Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Die Briten haben unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Geschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.
McCormick & Co ist einer der weltgrössten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Grossbritannien und den Niederlanden vertreten./lew/err/jha/
(AWP)