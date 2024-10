Der Fastfood-Konzern McDonald's hadert weiter mit den knappen Budgets seiner Kunden weltweit. Neben Auswirkungen infolge des Nahostkonfliktes und Boykottaufrufen in der Region liefen auch die Geschäfte in China, Frankreich und Grossbritannien schlechter, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Nur auf dem Heimatmarkt verzeichnete McDonald's ein kleines Plus. An der Börse zeigten sich Anleger enttäuscht. Die McDonald's-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel um rund 2,3 Prozent.