Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's in in den Vereinigten Staaten haben im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz, auch der Gewinn kletterte. Zwar blieb vor allem in den USA das Wachstum auf bereinigter Fläche ein wenig hinter den Erwartungen am Markt zurück, der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn fielen aber überraschend gut aus. Im vorbörslichen Handel ging es für die Aktie aufwärts.