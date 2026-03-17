Täglich werden rund 275'000 Kundinnen und Kunden in den Schweizer McDonald's bedient. Konkrete Umsatzzahlen veröffentlicht das Unternehmen nicht, beziffert wird nur das Einkaufsvolumen. Demnach kaufte der Fast-Food-Riese 2025 Lebensmittel im Wert von 250 Millionen Franken ein, nach 235 Millionen im Vorjahr. Mehr als 85 Prozent der Lebensmittel stammen von Schweizer Lieferanten - dahinter stehen unter anderem rund 6900 Bauernbetriebe.