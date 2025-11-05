Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie gehörte am Mittwoch im frühen US-Handel mit einem Anstieg von etwas mehr als zwei Prozent zu den stärksten Titeln im Dow Jones. Mit einem Plus von knapp sechs Prozent seit Ende 2024 hinkt das Papier von McDonald's dem Index hinterher.