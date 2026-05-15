Die Beschwerde richtet sich gegen ein kürzlich gefälltes Urteil des Baurekursgerichts, das die von der Stadt genehmigte Baubewilligung für die Filiale am Limmatquai 48 aufhob. Das Baurekursgericht hatte vor allem die Gestaltung von zwei Kaminen kritisiert und gab damit den Anwohnenden Recht, die sich gegen die Filiale wehrten.