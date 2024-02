Die neue Direktorin der Art Basel in Basel, Maike Cruse, sieht die Hauptausgabe der Kunstmesse weiterhin in der Stadt am Rheinknie verortet. «Es ist unser erklärtes Ziel, dass die Art Basel in Basel die Hauptmesse ist und bleibt», sagte sie in einem Interview mit den Zeitungen von «CH Media» am Mittwoch.

14.02.2024 10:57