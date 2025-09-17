Den Stein ins Rollen brachte der dieses Jahr angekündigte neue Ableger der Kunstmesse Art Basel in Katar. Die Beteiligung der MCH Group sei nicht bloss eine unternehmerische, sondern auch eine «politische Entscheidung», die den ethischen Grundsätzen des Kantons widerspreche, sagte Motionärin Patrizia Bernasconi. Auch mit der Beteiligung des Kantons von 37,2 Prozent habe er bei solchen «zentralen strategischen Fragen» keinen Einfluss.