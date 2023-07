Die in Detroit geborene Bridget Finn war unter anderem Mitbegründerin der Ausstellungsplattform Art Mile Detroit, die zahlreiche lokale Galerien, gemeinnützige Einrichtungen, Museen und von Kunstschaffenden betriebene Räume vernetzt und unterstützt. Zuvor hatte sie in mehreren Galerien unter anderem in Detroit und New York gearbeitet.