Gennari ist derzeit Finanzchefin von Capgemini Italien, zuvor war sie unter anderem stellvertretend für die finanziellen Geschicke von Sky Italia zuständig. Sie sei eine «hochqualifizierte, ergebnisorientierte Finanzmanagerin mit 20 Jahren Erfahrung in globalen Unternehmen», so die Mitteilung. MCH-Chef Florian Faber betont in der Mitteilung insbesondere ihre «nachgewiesene Fähigkeit, Finanzprozesse zu fokussieren, um die Effizienz und den Gewinn zu steigern und gleichzeitig ein Change Management voranzutreiben, das die Wertschöpfung und das Wachstum fördert».