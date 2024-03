Die am Sonntag zu Ende gegangene Publikumsmesse Spring Basel hat an fünf Tagen 22'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Damit übertraf die zweite Ausgabe der Frühlingsmesse die Premiere vom vergangenen Jahr um 85 Prozent, wie die MCH Group am Sonntagabend mitteilte.

11.03.2024 09:16