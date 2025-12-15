Gezeigt würden Werke von 84 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Inhaltlich stehe die Messe unter dem kuratorischen Leitmotiv «Becoming», das Transformation, Wandel und Identität in den Mittelpunkt rücke. Der klassische Galerien-Sektor werde durch ein umfangreiches Programm an sogenannten Special Projects ergänzt, das sich über das Stadtquartier Msheireb Downtown Doha erstrecke.
Geplant sind laut Mitteilung neun grossformatige, ortsspezifische Installationen und Performances im öffentlichen Raum, kuratiert vom ägyptischen Künstler und Kurator Wael Shawky in Zusammenarbeit mit dem Art-Basel-Kunstmanager Vincenzo de Bellis. Die Arbeiten thematisieren ökologische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen. Sie sollen die bislang grösste Gruppe öffentlicher Projekte einer Art-Basel-Messe bilden.
Partner von MCH und Art Basel sind Qatar Sports Investments (QSI), ein bedeutender Investor in den Bereichen Sport, Kultur, Unterhaltung und Lifestyle, sowie QC+, ein strategisch-kreatives Kollektiv mit Fokus auf kulturellen Handel.
Die Art Basel veranstaltet ihre Kunstmessen bislang in Basel, Miami Beach, Hongkong und Paris und deckt damit die wichtigsten Kunstmärkte in Europa, Amerika und Asien ab. Mit der ersten Ausgabe in Doha 2026 erweitert die Messe ihre Präsenz erstmals auf den Nahen Osten. Art Basel will in Katar eine neue Plattform zur Präsentation führender Galerien und herausragender künstlerischer Positionen aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Südasien und der internationalen Kunstszene schaffen.
to/cg
(AWP)