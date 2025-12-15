Die Art Basel veranstaltet ihre Kunstmessen bislang in Basel, Miami Beach, Hongkong und Paris und deckt damit die wichtigsten Kunstmärkte in Europa, Amerika und Asien ab. Mit der ersten Ausgabe in Doha 2026 erweitert die Messe ihre Präsenz erstmals auf den Nahen Osten. Art Basel will in Katar eine neue Plattform zur Präsentation führender Galerien und herausragender künstlerischer Positionen aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Südasien und der internationalen Kunstszene schaffen.