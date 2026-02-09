In Doha haben sich vom 5. bis 7. Februar laut den Angaben 87 Galerien aus 31 Ländern und Territorien beteiligt. Die Messe habe mit zahlreichen Sonderprojekten, grossformatigen Installationen und einem internationalen Austauschprogramm neue Impulse für die Kunstszene im Nahen Osten gesetzt.
Partner von MCH und Art Basel in Doha waren Qatar Sports Investments (QSI), ein Investor in den Bereichen Sport, Kultur, Unterhaltung und Lifestyle, sowie QC+, ein Kollektiv mit Fokus auf kulturellen Handel. Die Art Basel veranstaltete bislang ihre Kunstmessen in Basel, Miami Beach, Hongkong und Paris.
mk/uh
(AWP)