In Doha haben sich vom 5. bis 7. Februar laut den Angaben 87 Galerien aus 31 Ländern und Territorien beteiligt. Die Messe habe mit zahlreichen Sonderprojekten, grossformatigen Installationen und einem internationalen Austauschprogramm neue Impulse für die Kunstszene im Nahen Osten gesetzt.