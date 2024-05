Fantasy Basel bot neben der Messe auch ein riesiges Festival für die sogenannten Cosplayer. Diese ahmen Fantasy-Figuren aus einem Film, Manga, Anime oder Videospiel nach. So tummelten sich Gestalten in aufwendigen Kostümen in den Messehallen, etwa Orks aus der «Lord of the Rings»-Trilogie, Disney-Prinzessinnen, Rittern, zahlreiche schwerbewaffnete US-Soldaten und viele in Weiss gerüstete «Stormtrooper» aus der «Star Wars»-Reihe.