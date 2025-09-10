Umsatzsteigerung erwartet

Für die zweite Jahreshälfte stellt das Unternehmen eine Rückkehr zu steigenden Umsätzen in Aussicht. Treiber sollen unter anderem die Saisonalität des Messegeschäfts sowie die neue Partnerschaft mit Qatar Sports Investments (QSI) sein. Zusätzlich erwartet die Gruppe einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Expomobilia-Gebäudes in Effretikon, während sich Währungsschwankungen und insbesondere der schwächere US-Dollar negativ auswirken dürften.